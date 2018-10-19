برشلونة يرفض عودة نيمار لهذا السبب

نفى نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، استطلاع رأى لاعبي الفريق الكتالوني حول إعادة البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوفه مجددا.



وقال جوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة الإسباني، فى تصريحات إعلامية، إن مجلس الإدارة لم يلجأ على الإطلاق إلى استطلاع رأى لاعبي برشلونة حول عودة نيمار من عدمه، مشيرا إلى أنه يرفض على المستوى الشخصى إعادة اللاعب إلى صفوف البارسا.



وأضاف "مجلس إدارة النادي لم يفكر في استعادة نيمار وهو الذي غادر وهذا شيء مختلف، عما إذا كنا لم نثق به ثم نود الآن استعادته لكننا لم نناقش هذا الأمر في اجتماعاتنا".