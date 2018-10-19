ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

خبير ملاحي يطالب بتعميم قرار مميش على جميع الموانئ المصرية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:53 م
خبير ملاحي يطالب
خبير ملاحي يطالب بتعميم قرار مميش علي جميع الموانيء المصرية
انجي هيبة
طالب الدكتور احمد الشامي الخبير الملاحي، اليوم الجمعة، بتطبيق قرار الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد، علي جميع الموانئ المصرية، مؤكدا ان البيئة التشريعية المالية للنقل البحري وادارة الموانئ بمصر تحتاج اعادة هيكلة.

واوضح الشامي أهمية ان تحصل جميع الموانئ المصرية علي نفس التميز الذي حصل عليه ميناء شرق بورسعيد، مؤكدا ان العملاء يختارون بين الموانئ حسب ادائها وامكانياتها.

وحذر الخبير الملاحي من تدني تداول الحاويات في مصر ، مشيرا الي هروب الخطوط الملاحية من الموانئ ولكن تعميم قرار التخفيض سيحدث فارقا ايجابيا.

وطالب الشامي بإعادة بناء البنية التشريعية للنقل البحري في مصر تماما وتعديل القانون ٢٤ بس هو ٨٣ وتعديل القرار ٤٨٨ لسنه ٢٠١٥ والقرار ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦

كما طالب بإلغاء كل قرارات إنشاء الموانئ التجارية بقرار واحد على ان تكون موانيء ذات طبيعة اقتصادية وتتولى إدارة الخدمات بها شركات متخصصة ويحذر علي كافة السفن إستخدام معدات الشحن والتفريغ الخاصه بها.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اصدر قرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتداول حاويات ترانزيت شحن /تفريغ والتي تزيد عدددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة في عدد الحاويات)وبحد أقصى بنسبة 60 %.

و نوه الفريق مميش الى انه تم الأخذ في الاعتبار مطالب الغرف والتوكيلات الملاحية والاعتبارات التي وضعها مسئولي الخطوط الملاحية العالمية في مصر ،مشيرًا إلى تعاون الهيئة الاقتصادية مع جميع الجهات المشتركة في هذا الأمر.

loading...

ترشيحاتنا

أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة سموحة وحرس الحدود.. تعرف على السبب

وفاة الفنان السوري توفيق العشا عن عمر 70 عاما

إيهود باراك: قتلت 300 حمساوي في 3 دقائق ونصف

«أم محسن» تستغني عن مهنتها من أجل «الليمون والزيتون»: «عشان أصرف على ولادي»

العراق: تدمير 7 مقرات لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين

فرج عامر مهاجما اتحاد الكرة: يكرهون بقاء سموحة فى الدورى

شاهد.. زلة لسان تفضح صحفية أمريكية.. فبركت مقال جمال خاشقجي الأخير

معجب عمرو دياب يرد على منتقدي الهضبة بعد واقعة قال فاكرينك

طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

شاهد.. نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل برعاية السيسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

فيديو

شاهد.. أول فيديو لتفقد الرئيس السيسي إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر
أهمها الرقص.. نادي المطلقين والمطلقات يوضح طرق عودة الثقة للمنفصلين.. فيديو
اللواء ناجي شهود: العالم يحتاج لخبرة المصريين فى سيناء 2018.. فيديو
شاهد.. نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل برعاية السيسي
كزاميا: دير سانت كاترين الأكثر أمانًا على مستوى العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟