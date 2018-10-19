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فن

نشوى مصطفى تهنئ شيماء سيف بزفافها

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة نشوى مصطفى، على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمع الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر.

وعلقت نشوى على الصورة: "ربنا يسعد قلوبكم ويجعلها ليلة هنا وسعادة، وبداية حياة مليانة بركة ويرزقكم الذرية الصالحة، ويبعد عنكم أعين الناظرين وقلوب الحاسدين مبروك يا اطيب خلق الله".

جدير بالذكر أن شيماء وكارتر يحتفلان بزواجهما مساء اليوم الجمعة فى أحد فنادق القاهرة.
نشوى مصطفى تهنئ شيماء سيف بزفافها
نشوى مصطفى تهنئ شيماء سيف بزفافها
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