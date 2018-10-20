وزير الخارجية الأمريكي يتصل بمحمد بن سلمان بعد إعلان وفاة خاشقجي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت اتصالا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أطلعه فيه الأخير على البيان الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نتيجة شجار مع موظفي القنصلية السعودية بإسطنبول.



وقال مصدر أمريكي لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالا مع الأمير محمد بن سلمان، أطلعه فيه الأمير محمد على الإعلان السعودي عن نتائج التحقيق بشأن خاشقجي.".



وأضاف المصدر: " بومبيو سيتواصل مع الرئيس دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ليطلعهما على تفاصيل اتصاله بولي العهد السعودي".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح منذ قليل بأنه يعرب عن ثقته الكاملة في البيان السعودي حول مقتل خاشقجي، قائلًا إن المملكة تعتبر قوة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، وإنه شخصيًا سيصل بالأمير بن سلمان على خلفية حادث القتل.