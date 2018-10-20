ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يتصل بمحمد بن سلمان بعد إعلان وفاة خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت اتصالا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أطلعه فيه الأخير على البيان الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نتيجة شجار مع موظفي القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال مصدر أمريكي لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالا مع الأمير محمد بن سلمان، أطلعه فيه الأمير محمد على الإعلان السعودي عن نتائج التحقيق بشأن خاشقجي.".

وأضاف المصدر: " بومبيو سيتواصل مع الرئيس دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ليطلعهما على تفاصيل اتصاله بولي العهد السعودي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح منذ قليل بأنه يعرب عن ثقته الكاملة في البيان السعودي حول مقتل خاشقجي، قائلًا إن المملكة تعتبر قوة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، وإنه شخصيًا سيصل بالأمير بن سلمان على خلفية حادث القتل.
loading...

ترشيحاتنا

صحيفة بريطانية تكشف عن علاقة جمال خاشقجي بالأميرة ديانا وترامب

توفيق عكاشة يهاجم محمد رمضان: الأسطورة علم الشباب الصياعة.. فيديو

مصدر سعودي: قتلة خاشقجي حاولوا التكتم على جريمتهم

ترامب: نثق في التفسير السعودي حول مقتل خاشقجي

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

برلماني يحذر من التدخل التشريعي في قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيًا بالملك سلمان

السيطرة على حريق كنيسة العذراء بعين شمس وبدء عمليات التبريد.. صور

السعودية: نشكر تركيا وأردوغان على جهودهما في قضية خاشقجي

فى ذكرى استشهاد أسد الصاعقة.. الرفاعي أذل إسرائيل برأس النمر

وزير الخارجية الأمريكي يتصل بمحمد بن سلمان بعد إعلان وفاة خاشقجي

المملكة العربية السعودية تعلن رسميا وفاة خاشقجي.. النيابة تؤكد: توفى نتيجة شجار في القنصلية وسنحاسب كل المتورطين.. أوامر ملكية لخادم الحرمين بعزل رئيس الديوان الملكي وهيكلة الاستخبارات العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

فيديو

طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي
نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟