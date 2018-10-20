آمال قوية لـ هاميلتون بتحقيق لقبه الخامس للـ فورميولا وان



وارتكب فيتيل الذي ابتدي موسمه بالكثير من الاخطاء خطأ آخر عندما اندفع بسرعة بينما كانت اعلام التحذير الحمراء مرفوعة خلال جولة التجارب الاولى.. وقال الالماني الذي بدا الحزن على وجهه لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية ”شاهدت العلم الأحمر وقمت بإبطاء السرعة لكنهم وجدوا ان الامر استغرق مني الكثير من الوقت. اعتقد ان الامر يتسم بالوضوح.



”لكن القواعد واضحة ايضا. انها اول مرة لنا في ظل تساقط الامطار هنا ويجب ان تخفض السرعة الى 30 او 40 كيلومترا في الساعة بالمعنى الحرفي للكلمة. هذا ما سأقوم به المرة المقبلة .. لست متأكدا ما اذا كان هذا هو الصحيح خصوصا اذا كانت هناك سيارة خلفك لكن الأكثر اهمية الا تتعرض لعقوبة“.



وفاز هاميلتون فاز بستة من بين اخر سبعة سباقات ويسعى لخامس انتصار له على التوالي .. واذا ما فاز فان على فيتيل ان ينهي في المركز الثاني ليمنع هاميلتون من نيل اللقب والذي سيدفعه لمعادلة رقم النجم الارجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو وليصبح ثالث سائق فقط يفوز بخمسة ألقاب أو أكثر.



ويتصدر البريطاني هاميلتون الترتيب العام بفارق 67 نقطة وسيصبح البطل للمرة الرابعة خلال خمس سنوات اذا ما ابتعد بفارق ثماني نقاط عن فيتل الذي لا يمكنه الآن الانطلاق من مركز أعلى من الرابع.



وكشف سائق مرسيدس عن نيته مبكرا في جولة التجارب الحرة الاولى بعد أن سجل اسرع زمن للفة وبلغ دقيقة واحدة و47.502 ثانية وهو ما يزيد بواقع 1.304 ثانية عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.



وابتعد هاميلتون بفارق اكثر من ثانية عن أي سائق آخر في جولة التجارب الثانية بينما استغل بيير جاسلي سائق تورو روسو هذه الاجواء المناخية شديدة الصعوبة لينتزع المركز الثاني في الترتيب.



وحل فيتيل في المركزين الخامس والعاشر على الترتيب في الجولتين بينما جاء الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول البالغ من العمر 21 عاما، والذي شكل تهديدا دوما، في المركز الثالث في الجولتين.. وجاء كيمي رايكونن سائق فيراري في المركزين السادس والتاسع على الترتيب.



وفاز هاميلتون بلقبه الثالث في البطولة على حلبة تكساس في 2015 ولم يخسر تقريبا في اوستن وفاز خمس مرات خلال ستة سباقات اقيمت هناك منذ بداية ظهور تكساس في جدول السباقات عام 2012.



ومع هطول الامطار بشكل منتظم طوال لتخف قبل بداية التجارب بدت الازمنة المسجلة بطيئة بعض الشيء وسجل هاميلتون زمنه قبل ان يخرج من الحلبة.



وقال حامل اللقب ”كان الطقس شديد السوء هذا الصباح. بدت ان الاجواء ستكون جافة قبل انطلاق الجولة الثانية من التجارب لكن وفجأة سقطت الأمطار ثانية.

”اطارات الامطار المتوسطة وفرت قدرة جيدة نوعا ما سمحت بإحكام السيطرة على السيارة في ظل هذه الظروف الممطرة لكنني لا اعتقد انه بالإمكان استمرار الاعتماد عليها لفترة طويلة“.

وتم رفع الاعلام الحمراء لفترة قصيرة في جولة التجارب الأولى بعد ان دارت سيارة شارل لوكلير سائق ساوبر، وزميل فيتل المستقبلي في فيراري، حول نفسها عند المنعطف الثامن لتذهب خارج الحلبة مما ادى لانتشار الحصى.

ولم تشهد الجولة الثانية الكثير من الاحداث بسبب الظروف المناخية وهو ادى لتسجيل 15 سائقا فقط من بين 20 لأزمنة. ولم يتمكن بوتاس من تسجيل أي ازمنة.

وقال السائق الفنلندي ”كان يوما مملا حقا. كان انتظار توقف الأمطار هو سيد الموقف اليوم“.





بعد معاقبة منافسه سيباستيان فيتيل سائق فيراري بالتراجع ثلاثة مراكز عند الانطلاق بسبب مخالفة ارتكبها في التجارب الحرة لسباق أمريكا تعززت آمال لويس هاميلتون في نيل لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات الفورميولا وان خلال سباق جائزة أمريكا الكبرىوكان قد سيطر هاميلتون بالفعل على جولتي التجارب اللتين شهدتا سقوطا للأمطار قبل ان يؤكد المشرفون على السباق نبأ معاقبة السائق الالماني.