محيي عبيد: خريجو الصيدلة في مصر ضعفي نظرائهم في كل الدول العربية

أكد الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، أنه حريص دائما على مشاركة طلبة كلية الصيدلة في جميع المؤتمرات والحملات التي يطلقوها، فهم الأمل في تطوير الصيدلة في مصر مستقبلا، منوها إلى أنهم يمتلكون رؤية وطاقة إيجابية ونشاطات اجتماعية.



وأضاف عبيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الأحد، أن النقابة عليها دور كبير في حماية هؤلاء الطلبة والحفاظ على كرامتهم، والعمل على زرع الانتماء والإخلاص للوطن، لافتا إلى أن الصيدلي هو أكثر شخص يؤثر في المجتمع ولذلك لابد من تطويره بشكل جيد.



وأشار إلى أن عدد خريجي كليات الصيدلة في مصر كل عام يعادل 200% من عدد الخريجين في جميع الدول العربية، منوها إلى أن مصر بها 230 ألف صيدلي.