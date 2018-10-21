روسيا عن انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ: سنرد بإجراءات انتقامية

أعلنت روسيا أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في الانسحاب من جانب واحد من الاتفاقيات المعمول بها، فإن روسيا ستعتمد مجموعة من الإجراءات الانتقامية، بما في ذلك الإجراءات العسكرية، وفقا لما قاله نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.



وقال «ريابكوف» في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» نشرتها، اليوم الأحد، إننا نعالج بقلق وإدانة محاولات الولايات المتحدة الجديدة لإجبار روسيا على تقديم تنازلات في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي عن طريق الابتزاز.



وأضاف أن الجانب الروسي أكد مرارًا وتكرارًا أن الجانب الأمريكي ليس لديه أي أسباب لاتهام روسيا، وقال ريابكوف: «بعد كل هذه السنين، فشلوا في إثبات ادعاءاتهم الخيالية من خلال التفسيرات الواضحة لماذا يفعلون ذلك».



وقال نائب وزير الخارجية الروسي، إن الاتهامات الأمريكية تجاه روسيا فيما يتعلق بمعاهدة الأسلحة النووية يبدو أنها تهدف إلى إخفاء انتهاكاتها الخاصة للمعاهدة.



وأضاف أن الولايات المتحدة ليس لديها سبب لتقول إن روسيا تنتهك معاهدة الصواريخ، وأن جميع الاتهامات كانت غير مثبتة.



وشدد ريابكوف على أن روسيا ستواصل الإصرار على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن حل المسائل المتعلقة بمعاهدة الأسلحة النووية.



وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دولته ستخرج من معاهدة الصواريخ مع روسيا، وفقا لمزاعم الانتهاكات التي ترتكبها موسكو.

