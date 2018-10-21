تأجيل الحكم فى قضية قاتل طفليه لـ 23 أكتوبر الجاري ..صور

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى وعضوية كلا من المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق وأمانة سر أحمد الحنفى تأجيل نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل والمتهم فيها محمود نظمي السيد، بقتل نجليه "ريان ومحمد"، الى جلسة 23 أكتوبر الحالى لسماع أقوال صديق المتهم وليد محمد مسعد وشقيقى المتهم محمد ورضا المحبوسين على ذمة القضية رقم 355 لسنة 2018 جنايات 2018 امن دولة طوارئ ميت سلسيل وتقديم صورة من تحقيقات النيابة مع استمرار حبس المتهم.



وكانت نيابة شمال الدقهلية قد وجهت له عدة اتهامات منها القتل العمد لنجليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه بقتلهما، وتحين الفرصة لذلك فاقتادهما بالسيارة إلى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور، وألقى بهما من أعلى الكوبري بمجرى النيل.



كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان قتل نجله "محمد"، كما حاز المتهم بقصد التعاطي "جوهرين مخدرين" حشيش ومادة ترامادول هيدروكلوريد، في غير الأحوال المصرح بها قانونا .



وطالب عبد الستار جاد محامى المتهم ضم ملف قضية التظاهر المحبوس فيها شقيقى المتهم محمد ورضا وشاهد النفى وليد مسعد صديق المتهم حيث كانت النيابة قد طالبت بسماع شهادتهم ولكن لم يتم ذلك مطالبا بسماعهم امام المحكمة.

