سالم عبدالجليل يفجر مفاجأة حول الإجماع على فرضية النقاب

قال الشيخ سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إنه لا يوجد إجماع على فرضية النقاب، مشيرا إلى أن النقاب عند البعض مرفوض والبعض مستحب.



وأضاف "عبدالجليل " خلال لقائه على فضائية " ال تي سي" أن من حق أي مؤسسة أن تمنع النقاب حال تهديد أمنها .



وتابع: من باب الحفاظ على الأمن العام على المرأة أن تخلع النقاب عندما يطلب منها ذلك سواء في الجوازات

أو في أي مؤسسة.