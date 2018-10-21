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ديني

سالم عبدالجليل يفجر مفاجأة حول الإجماع على فرضية النقاب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:08 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إنه لا يوجد إجماع على فرضية النقاب، مشيرا إلى أن النقاب عند البعض مرفوض والبعض مستحب.

وأضاف "عبدالجليل " خلال لقائه على فضائية " ال تي سي" أن من حق أي مؤسسة أن تمنع النقاب حال تهديد أمنها .

وتابع: من باب الحفاظ على الأمن العام على المرأة أن تخلع النقاب عندما يطلب منها ذلك سواء في الجوازات
أو في أي مؤسسة.
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