أمريكا تطلب من دبلوماسييها في موسكو عدم حضور حفل تنصيب بوتين.. تفاصيل

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الإدارة الأمريكية أمرت بعدم حضور ممثلي السفارة الأمريكية في موسكو حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت جان بيير في مؤتمر صحفي إن القيادة الأمريكية "أصدرت تعليمات لسفارتها بعدم حضور حفل التنصيب".

وأشارت إلى أن واشنطن احتجت بذلك على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مستطردة "أعتقد أننا كنا واضحين بهذا الشأن، وليس لدي ما أضيفه".

وأدى بوتين الثلاثاء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، مؤكدًا في كلمة وجهها للشعب الروسي، قدرة روسيا على تجاوز المصاعب القائمة.