إحباط تهريب كمية من زيت الشيش الإلكترونية بقرية البضائع

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الواردات الجوية برئاسة هدى محمود، مدير عام الوارد بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، تضبط محاولة تهريب كمية من زيت الشيش الإلكترونية والمحظور استيرادها طبقا لقانون الصيدلة 127 لسنة 55 وقانون الجمارك 66 لسنة 63 وقانون الاستيراد 118 لسنة 1978.





قالت مصادر، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك القطاع الخاص بقرية البضائع بمطار القاهرة برئاسة مها معز وسامى زيد مديرى الجمرك اشتبه رامى دياب مدير إدارة التعريفة فى مشمول البيان الجمركى رقم 22805 لسنة 2018 باسم شركه م . ش . ل والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 4 طرود مكسبات طعم بوزن 29 كيلو واردة من أمريكا.





وبمعاينة الصنف والمراجعة الدقيقة للمستندات المقدمة والرجوع لشبكة المعلومات الدولية وصحيفة الأمان الخاصة بالصنف تبين أن المشمول عبارة عن 504 عبوات زيت للشيش الإلكترونية.





فتم العرض على الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتى أفادت بحظر دخول مثل هذه الأصناف وعدم الموافقة على تسجيل أو استيراد أو تداول مثل هذه المستحضرات بالسوق المصرى لاحتوائها على مواد سامة وتأثيرها الضار على الصحة العامة للإنسان، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 75872 جنيها.



