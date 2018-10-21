ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إحباط تهريب كمية من زيت الشيش الإلكترونية بقرية البضائع

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تمكنت الإدارة العامة لجمارك الواردات الجوية برئاسة هدى محمود، مدير عام الوارد بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، تضبط محاولة تهريب كمية من زيت الشيش الإلكترونية والمحظور استيرادها طبقا لقانون الصيدلة 127 لسنة 55 وقانون الجمارك 66 لسنة 63 وقانون الاستيراد 118 لسنة 1978. 

قالت مصادر، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك القطاع الخاص بقرية البضائع بمطار القاهرة برئاسة مها معز وسامى زيد مديرى الجمرك اشتبه رامى دياب مدير إدارة التعريفة فى مشمول البيان الجمركى رقم 22805 لسنة 2018 باسم شركه م . ش . ل والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 4 طرود مكسبات طعم بوزن 29 كيلو واردة من أمريكا.

وبمعاينة الصنف والمراجعة الدقيقة للمستندات المقدمة والرجوع لشبكة المعلومات الدولية وصحيفة الأمان الخاصة بالصنف تبين أن المشمول عبارة عن 504 عبوات زيت للشيش الإلكترونية.

فتم العرض على الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتى أفادت بحظر دخول مثل هذه الأصناف وعدم الموافقة على تسجيل أو استيراد أو تداول مثل هذه المستحضرات بالسوق المصرى لاحتوائها على مواد سامة وتأثيرها الضار على الصحة العامة للإنسان، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 75872 جنيها. 

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
loading...

ترشيحاتنا

هيئة الاستعلامات تكشف حقيقة سرقة أعضاء سائح بريطاني توفي في الغردقة

علي جمعة يجيب.. من يستحق قائمة منقولات العروس بعد الطلاق؟

تصريحات نارية لـ البنزرتي عقب إقالته من قيادة المنتخب التونسي

أول تعليق بريطاني على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ مع روسيا

الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي وبن سلمان لم يكن على دراية بالواقعة

هاشتاج الخطيب يتصدر تويتر السعودية بعد توقيع الأهلي عقد الرعاية الجديد

محافظ الدقهلية: دراسة جادة لإنشاء مترو أنفاق داخل المنصورة

إقالة لوبيتيجي المدير الفني لـ ريال مدريد.. وسولاري الأقرب لقيادة الملكي

بالصور.. أبرز إطلالات داليا البحيري في عيد ميلادها

5 أطعمة محظور تناولها على الفطور

لقطات مروعة جديدة من حادث انقلاب قطار تايوان .. فيديو وصور

حازم إمام يعود إلى اجتماعات اتحاد الكرة بعد غياب شهرين لاعتراضه على آجيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

فيديو

محسن صلاح: تنزانيا تسعى للاستفادة من تجربة مصر في إنشاء المشروعات القومية
رئيس شركة المقاولون العرب يكشف موعد وضع الرئيس السيسي حجر الأساس لـ سد تنزانيا
أحمد موسى: سد سيجلر التنزاني سيكون فخرا للقارة الإفريقية ..فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكاملية
محسن صلاح يكشف علاقة سد تنزانيا بمسار النيل والهدف الحقيقي لإنشائه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟