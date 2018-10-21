رفض إقراضه مالا فانتقم من نجله بطريقة شنيعة في زفتى.. صور

كشفت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم الأحد غموض واقعة العثور على جثة طفل داخل مصنع مهجور بقرية كفر سنباط بزفتي بسبب خلافات على قيمة فدية مالية، وتبين أن وراء ارتكاب واقعة القتل عاملا في العقد الرابع من عمره اختلف مع والد الطفل لامتناعه عن إقراضه مبلغا ماليا حال مروره بضائقه مالية وهو ما دفعه لارتكاب جريمته الشنيعة.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مأمور مركز زفتي يفيد بورود بلاغ من المدعو "أحمد.ا " صاحب مصنع طوب طفلي ومقيم بقرية كفر سنباط بدائرة مركز زفتي يفيد باختفاء نجله "براء " 9 سنوات وتغيبه عن المنزل حال خروجه من منزل ذويه .



تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية لكشف غموض اختفاء الطفل ومقتله عقب العثور على جثته ومكتومة أنفاسه داخل مصنع للطوب مهجور وسط الزراعات بسبب عدم نجاح المفاوضات على قيمة الفدية المالية بين أهلية الطفل ومرتكب الواقعة.



وبتقنين الاجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهم وبمناقشته اعترف بخطف الطفل وقتله خنقا بكتم انفاسه والقائه داخل مدخنة احد المصانع المهجورة بالقرية وأرشد عن مكان الجثة.



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمود العرنوسي، رئيس مباحث مركز شرطة زفتى، أن وراء ارتكاب واقعة خطف الطفل وقتله خنقا المدعو " رضا ع ع ع "4 سنه عامل ومقيم بمنزل شقيق والد الطفل ونظرًا لمروره بضائقه ماليه حاول الاقتراض من والد الطفل إلا أنه رفض فخطط لخطف الطفل مقابل إرجاعه نظير فدية مالية.



وبتقنين الإجراءات نجح فريق البحث في ضبط المتهم وبمناقشته اعترف بخطف الطفل وقتله خنقا بكتم أنفاسه وإلقائه داخل مدخنة احد المصانع المهجورة بالقرية وارشد عن مكان جثة الطفل .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي صرحت بدفن جثة الطفل الضحية، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .