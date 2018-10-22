التحريات: السيطرة على حريق نخيل الصف منع كارثة بخط الغاز

أخمدت قوات إطفاء الجيزة حريقا هائلا التهم مزرعة لنخيل الزينة بمدينة الصف ومنعت امتداده للفيلا التي تقع بداخلها المزرعة.



تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل رآه المئات من أهالي العياط والبدرشين لارتفاع ألسنة اللهب عدة أمتار بالقرب من أبراج الضغط العالي، وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني لخطورة البلاغ بعد أن أسفرت التحريات الأولية عن اقترابه من خط الغاز الرئيسي.



وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة خلال فترة قليلة من محاصرة النيران في مساحة تقدر بحوالي فدان قبل امتدادها إلى مزرعة الفيلا التي تقع بداخلها وتبلغ مساحتها قرابة 20 فدان ملك خبير مالي اقتصادي شهير.



وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.