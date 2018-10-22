ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

التحريات: السيطرة على حريق نخيل الصف منع كارثة بخط الغاز

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
أخمدت قوات إطفاء الجيزة حريقا هائلا التهم مزرعة لنخيل الزينة بمدينة الصف ومنعت امتداده للفيلا التي تقع بداخلها المزرعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل رآه المئات من أهالي العياط والبدرشين لارتفاع ألسنة اللهب عدة أمتار بالقرب من أبراج الضغط العالي، وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني لخطورة البلاغ بعد أن أسفرت التحريات الأولية عن اقترابه من خط الغاز الرئيسي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة خلال فترة قليلة من محاصرة النيران في مساحة تقدر بحوالي فدان قبل امتدادها إلى مزرعة الفيلا التي تقع بداخلها وتبلغ مساحتها قرابة 20 فدان ملك خبير مالي اقتصادي شهير.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

آخر ظهور لـ جمال خاشقجي مع خطيبته قبل دخوله القنصلية السعودية .. صور

معمرة فلبينية قبلة آلاف السياح كل عام لرسم الوشم.. فيديو

حتحوت يعلن عن رحيل جروس ويكشف عن خليفته

رفض إقراضه مالا فانتقم من نجله بطريقة شنيعة في زفتى.. صور

سقوط رئيس جمعية خيرية بالغربية فى قبضة الإنتربول بتهمة الاختلاس .. صور

قطر تطرح حلولا كوميدية لاستيعاب جماهير مباريات كأس العالم 2022

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق أول أتوبيس كهربائي

حازم إمام يعود إلى اجتماعات اتحاد الكرة بعد غياب شهرين لاعتراضه على آجيري

مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو

مروان سالم يفجر مفاجأة جديدة عن البصل المسرطن

تعلم من هؤلاء.. أسرع وظيفة للخريجين للهروب من شبح البطالة.. فيديو

شاهد .. زاهي حواس يعلن عن حقيقة الزئبق الأحمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

فيديو

مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو
فييرا: مباراة ناصر الفكرية لم تكن سهلة كما توقع البعض .. فيديو
جورفان فييرا: كان من الطبيعي أن يخسر بيراميدز أمام الإسماعيلى.. فيديو
فييرا: لو احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز كنا سنفوز .. فيديو
مساعد وزير الداخلية: مفارخ السجون تنتج 150 مليون بيضة سنويا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟