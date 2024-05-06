عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الإنشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة والمُقام أمام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداءا للوطن الغالي.

اطمأن المحافظ عل حجم الأعمال المبذولة بموقع النصب التذكاري والانتهاء من أعمال البنية التحتية والتي تضم مد كابلات الكهرباء وإنشاء الأعمدة الديكورية وتوفير مداخل وخارج ومعابر ٱمنه ( رامب) لذوى الهمم ومظلة للحضور ومكان للسواري وأحواض للزهور  لإضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام المواطنين والزائرين.


شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان  بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والإشتراطات المحددة وإضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية: التواصل مع المواطنين أحد أهم معايير تقييم رؤساء المراكز والمدن والأحياء

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ونواب رئيس المركز والأحياء.

FB_IMG_1714980891953
FB_IMG_1714980891953
FB_IMG_1714980884042
FB_IMG_1714980884042
FB_IMG_1714980881253
FB_IMG_1714980881253
FB_IMG_1714980877875
FB_IMG_1714980877875
FB_IMG_1714980875265
FB_IMG_1714980875265
التطوير والتجميل البنية التحتية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق النصب التذكارى للجندى المجهول ذوي الهم رؤساء المراكز والمدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء اليوم 27 شوال.. 13 كلمة تنجيك من أشد كرب بفرج عاجل

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

فى ذكراها.. سر ماجدة الصباحى مع القبلات فى الأفلام وقصة البوسة الأولى مع عمر الشريف

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملية رفح

ترشيحاتنا

عملية رفح الوشيكة تهبط بسعر الشيكل

رحيل 3 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم بينهم لاعب أجنبي| من هم

أول رد من مكتب نتنياهو على اتهامات "تشدد موقف حماس" بسبب تصريحاته

التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس وتعلن النتيجة

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فياجرا طبيعية في أكلات شم النسيم

قصير جدا.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

فيديو

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ