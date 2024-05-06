بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الإنشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة والمُقام أمام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداءا للوطن الغالي.

اطمأن المحافظ عل حجم الأعمال المبذولة بموقع النصب التذكاري والانتهاء من أعمال البنية التحتية والتي تضم مد كابلات الكهرباء وإنشاء الأعمدة الديكورية وتوفير مداخل وخارج ومعابر ٱمنه ( رامب) لذوى الهمم ومظلة للحضور ومكان للسواري وأحواض للزهور لإضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام المواطنين والزائرين.



شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والإشتراطات المحددة وإضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ونواب رئيس المركز والأحياء.

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