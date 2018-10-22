استقرار سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

استقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور، اليوم الاثنين، وسجلت الطماطم بين 5 و8.5 جنيه للكيلو، وتراوحت البطاطس بين 8 و11 جنيهًا، وسجل البصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة تراوحت مابين 4 و6 جنيهات.



وسجل سعر الفاصوليا بين 4 و 9 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بلغ سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، الملوخية تراوحت 2.5 و3.5 جنيه للكيلو، الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البامية بين 15 و17 جنيهًا.



وشهدت أسعار الفاكهة استقرارا وسجل البرتقال الصيفي بين 5 و6 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، سجل البلح السماني بين 3 و5 جنيهات، البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات، الجوافة بين 3 و5 جنيهات، الرمان تراوحت بين 4 و8 جنيهات.