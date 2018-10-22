ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

استقرار سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور، اليوم الاثنين، وسجلت الطماطم بين 5 و8.5 جنيه للكيلو، وتراوحت البطاطس بين 8 و11 جنيهًا، وسجل البصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة تراوحت مابين 4 و6 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا بين 4 و 9 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بلغ سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، الملوخية تراوحت 2.5 و3.5 جنيه للكيلو، الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البامية بين 15 و17 جنيهًا.

وشهدت أسعار الفاكهة استقرارا وسجل البرتقال الصيفي بين 5 و6 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، سجل البلح السماني بين 3 و5 جنيهات، البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات، الجوافة بين 3 و5 جنيهات، الرمان تراوحت بين 4 و8 جنيهات.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتوفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى

مصرع فتاة مغربية بإسطنبول التركية .. والشرطة تفتح تحقيقا

فلوكس ساخرا من شائعة زواجه المدني: أقوى من الأستروكس.. صور

التنمية المحلية: رفع حالة الاستعدادات بالمحافظات لمواجهة السيول

مصري يحصل على 480 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أبرز تصريحات محسن صلاح بعد ترسية العطاء لتنفيذ مشروع سد تنزانيا

في 20 دقيقة تخلصي من الهالات السوداء

تباين أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم

توافد السياح على احتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل

التعليم لـ المدارس: مفيش امتحانات عملي ولا أعمال سنة لطلاب أولى ثانوي

وزير الطاقة السعودي يكشف حقيقة تكرار الحظر النفطي الذي حدث عام 1973

الأزهر: الصلاة خلف إمام صبي صحيحة بـ 3 شروط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو
بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
المرور: أحجام مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو.. فيديو
فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟