ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

خلفان : هجوم الكونجرس على السعودية وقاحة وقلة أدب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
ندد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبى السابق، بموقف الكونجرس الامريكي من السعودية بعد أزمة جمال خاشقجي، واصفًا الهجوم الأمريكي بالوقاحة وقلة الحياء وغياب للضمير الحي.

كما ادان خلفان الكونجرس الامريكي، لعدم اتخاذه إجراءات ضد الاغتيالات التي وقعت اثناء حكم الإخوان الذين أغتالوا معارضيهم، مشيرًا إلى أن عام 2013 شهد خلال خمسة أشهر اغتيال معارضين تونيسيين، قائلًا: " الكونغرس الأمريكي نائم في العسل".

وغرد خلفان عبر حسابه بموقع "تويتر"، "حكم الإخوان واغتالوا معارضيهم ولم يهب الكونغرس الامريكي ولا لوبياته ويدينوا الاخونجية...ولم نر انسانيتهم تلتهب عند اغتيال اطفال فلسطين بشكل يومي من قبل اسرائيل...لذلك هجومهم على السعودية يمثل منتهى الوقاحة، وقلة الحياء وعدم وجود الضمير الحي.

وأستكمل: "اغتيل معارضين تونسيين عام 2013 خلال خمسة اشهر...الكونغرس الأمريكي نائم في العسل.. عندما يتحدث أعضاء الكونغرس عن حقوق الانسان...فذلك لا يعني أكثر من كونها مسرحية هزلية".
loading...

ترشيحاتنا

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

الأعلى للإعلام: ترخيص المواقع الإلكترونية ليس تقييدا لحرية الصحافة والإعلام..فيديو

ماريا سانشيز حكما لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

أبرز تصريحات محسن صلاح بعد ترسية العطاء لتنفيذ مشروع سد تنزانيا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

التعليم لـ المدارس: مفيش امتحانات عملي ولا أعمال سنة لطلاب أولى ثانوي

غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

25 ألف مشجع في مباراة وفاق سطيف والأهلي بالجزائر بدوري الأبطال

سلمى بلير تكشف عن إصابتها بمرض خطير

تساؤلات حول غياب أبناء هنا شيحة عن عقد قرانها من أحمد فلوكس

أول رد فعل من الإسماعيلى بعد هروب لاعبه إلى تركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

فيديو

قطر تقترح إيواء مشجعي كأس العالم في خيام قريبة من الملاعب..فيديو
بمناسبة قرب قدوم مولد النبي.. تعرف على طريقة عمل حلاوة المولد بالمنزل
الإمام الأكبر: أنظمة عالمية تتاجر بالأديان وراء إلصاق الإرهاب بالإسلام
الأعلى للإعلام: ترخيص المواقع الإلكترونية ليس تقييدا لحرية الصحافة والإعلام..فيديو
الرقة بعد داعش .. المنازل التعليمية بدلا من المدارس المدمرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟