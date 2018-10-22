خلفان : هجوم الكونجرس على السعودية وقاحة وقلة أدب

حكم الإخوان واغتالوا معارضيهم ولم يهب الكونغرس الامريكي ولا لوبياته ويدينوا الاخونجية...ولم نر انسانيتهم تلتهب عند اغتيال اطفال فلسطين بشكل يومي من قبل اسرائيل...لذلك هجومهم على السعودية يمثل منتهى الوقاحة

وقلة الحياء وعدم وجود الضمير الحي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 22, 2018

ندد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبى السابق، بموقف الكونجرس الامريكي من السعودية بعد أزمة جمال خاشقجي، واصفًا الهجوم الأمريكي بالوقاحة وقلة الحياء وغياب للضمير الحي.كما ادان خلفان الكونجرس الامريكي، لعدم اتخاذه إجراءات ضد الاغتيالات التي وقعت اثناء حكم الإخوان الذين أغتالوا معارضيهم، مشيرًا إلى أن عام 2013 شهد خلال خمسة أشهر اغتيال معارضين تونيسيين، قائلًا: " الكونغرس الأمريكي نائم في العسل".وغرد خلفان عبر حسابه بموقع "تويتر"، "حكم الإخوان واغتالوا معارضيهم ولم يهب الكونغرس الامريكي ولا لوبياته ويدينوا الاخونجية...ولم نر انسانيتهم تلتهب عند اغتيال اطفال فلسطين بشكل يومي من قبل اسرائيل...لذلك هجومهم على السعودية يمثل منتهى الوقاحة، وقلة الحياء وعدم وجود الضمير الحي.وأستكمل: "اغتيل معارضين تونسيين عام 2013 خلال خمسة اشهر...الكونغرس الأمريكي نائم في العسل.. عندما يتحدث أعضاء الكونغرس عن حقوق الانسان...فذلك لا يعني أكثر من كونها مسرحية هزلية".