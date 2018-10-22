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حوادث

الداخلية تخصص رقما لإغاثة السيارات المتعطلة أثناء الشبورة والأمطار

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:55 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اسلام مقلد
خصصت وزارة الداخلية متمثلة فى الإدارة العامة للمرور، رقم 01221110000 لاغاثة السيارات المتعطلة على الطرق أثناء السير عند وجود شبورة مائية على الطرق المختلفة او هطول امطار.

ووجهت الوزارة عدة إرشادات للسائقين وتنبيهات لابد من اتباعها اثناء السير خلال الشبورة المائية او سقوط الامطار.

وأبرز الإرشادات الخاصة بالقيادة اثناء الشبورة المائية التالي:
1- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين انتهاء الشبورة ووضوح الرؤية.
2- إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.
3- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.
4- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.
5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.
6- استعمل مساحات المطر.
7- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
8- عدم التوقف في منطقة الشبورة
9- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.
10- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.
11- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.
12- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.
13- عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى.
14- رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك، فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

وقدمت الأدارة العامة للمرور إرشادات خاصة بالقيادة أثناء الامطار وهى:
1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.
2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.
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