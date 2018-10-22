خارجية البرلمان تناقش خطة عملها وتلتقي سفيرا جورجيا والاتحاد الأوروبي

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا برئاسة النائب كريم درويش أمس وبحضور الأعضاء، حسام محمود (وكيل اللجنة)، طارق الخولي(أمين سر اللجنة)، سامية رفلة، غادة عجمي، هشام سليم، مرفت ميشيل، سارة عثمان، عبد الله مبروك، د. ماريان عازر، إبراهيم عبد الوهاب، د. شيرين فراج، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.



وأكد النائب كريم درويش في بيان للجنة، أنها ستبني خطة عملها على خطط عمل اللجنة خلال أدوار الانعقاد السابقة وستهتم اللجنة بعدد من الموضوعات على رأسها عقد اجتماعات مع رؤساء القطاعات المختلفة بوزارتي الخارجية والهجرة، كما أكدت اللجنة على أهمية التواصل مع المصريين بالخارج للعمل على حل مشاكلهم.



كما تؤكد اللجنة على أهمية عقد لقاءات مع سفراء الدول الأجنبية بمصر لتوضيح الصورة الحقيقة عن الأوضاع في مصر وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة إرجاء الموافقة على مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع إلى اجتماع غدًا الثلاثاء، حتى يتسنى للأعضاء دراسة خطة العمل وإبداء آرائهم ورؤيتهم إزاء العمل خلال دور الانعقاد الحالي.



وفي إطار توطيد العلاقات مع دول العالم عقدت هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية اليوم الاثنين لقاء مع كل من سفير دولة جورجيا الكسندر نالباندوف وسفير الاتحاد الأوروبي ايفان ساركوس وتأتي هذه اللقاءات في اطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكل من جورجيا والاتحاد الأوروبي.