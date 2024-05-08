"بنلعب دورة رمضانية".. إعلامي يعلق على أزمة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على أزمة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد: "يا جدعان هو احنا بنلعب في دورة رمضانية.. عن أزمة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل".

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليومالثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيدالإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".