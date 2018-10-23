رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو

قال العميد إيهاب فرغلي، رئيس مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، إنه تولى مهامة كرئيس لمجلس المدينة منذ شهر، معربا عن سعادته لما لمسه من تكاتف أهالي بئر العبد ومدى حبهم الشديد لمصر خاصة عقب العمل الإرهابي الخسيس في مسجد الروضة.



وأضاف " فرغلي " في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" أول صلاة جمعة لي في مدينة بئر العبد بمال سيناء صليت في مسجد الروضة مسجد الشهداء ".



وتابع:" أهالي بئر العبد يمتازون بقوة الإيمان، وهم صامدون محبون لوطنهم رغم العملية الإرهابية الخسيسة، وهم دعاة سلام ومحبة وصفاء".

