ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
هاني حسين
قال العميد إيهاب فرغلي، رئيس مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، إنه تولى مهامة كرئيس لمجلس المدينة منذ شهر، معربا عن سعادته لما لمسه من تكاتف أهالي بئر العبد ومدى حبهم الشديد لمصر خاصة عقب العمل الإرهابي الخسيس في مسجد الروضة.

وأضاف " فرغلي " في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" أول صلاة جمعة لي في مدينة بئر العبد بمال سيناء صليت في مسجد الروضة مسجد الشهداء ".

وتابع:" أهالي بئر العبد يمتازون بقوة الإيمان، وهم صامدون محبون لوطنهم رغم العملية الإرهابية الخسيسة، وهم دعاة سلام ومحبة وصفاء".
loading...

ترشيحاتنا

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين في الخارج.. فيديو

التموين تعلن موعد إيقاف البطاقات غير المحدثة.. فيديو

بوسى الطيار الصحافة ظلمتني حينما حلقت شعرى تضامنا مع مرضى السرطان

تحيا مصر تعلن عن مشروع جديد لتوفير فرص عمل للشباب ..فيديو

الزمالك: قمصان الفريق للموسم الحالي ستكون من تصميم شركة بوما

سفير الأردن يكشف حقائق لأول مرة عن منح الفلسطينيين جزءا من سيناء.. فيديو

مرض رئيسي يصيب الأشخاص بعد سن الخمسين

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

أحمد عز وأمير كرارة في أزمة مع الأزهر بسبب أهل الكهف

ترامب يهدد روسيا والصين باستخدام السلاح النووي

قصة ملاك الموت.. ممرضة قتلت 4 أطفال داخل مستشفى بلا رحمة.. صور

مستشار مطران دير سانت كاترين يكشف سر خلع الشعراوي حذاءه في الدير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو
رجل إسعاف بشمال سيناء يروي تفاصيل إصابته على أيد إرهابيين
طباخ الملك فاروق: أكلت أنور السادات والقذافي جمبري وكابوريا.. فيديو
طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو
قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟