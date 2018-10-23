ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد حمودة: مرتب المحامي الخريج يجب أن تبدأ بـ3 أو 4 آلاف جنيه شهريا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
الدكتور محمد حمودة
الدكتور محمد حمودة المحامي
حسام الحارتي
أكد الدكتور محمد حمودة المحامي، أن المحامين يحتاجون إلى الحماية الكافية من أجل تسهيل قيامهم بعملهم، خصوصا بعد تعرضهم للكثير من الانتهاكات.

وأضاف حمودة في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " 90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية " المحور " ، أن مهنة المحاماة تواجدات من أجل الدفاع الحقيقي عن حقوق المواطنين داخل الدولة .

وطالب بأن تكون مرتبات المحامين من الخريجين بداية من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه شهريا، مشيدا بمحامين الأقاليم الذين يقومون بأعمالهم على أكمل وجه،، معقبا: "أقسم بالله أشطر من محامين مشهورين ومش عارفين حاجة في القانون".
loading...

ترشيحاتنا

مسعود أوزيل يسجد بعد هدفه المتميز في شباك ليستر سيتي

رئيس حي العجوزة: سور نادي الزمالك النهري مخالف للقانون وهدمته 3 مرات

بدء طرح كراسات شروط أول قطع أراضى في العلمين والمنصورة

الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو

طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو

محمد صبحى يفجر مفاجأة مدوية عن ثورات الربيع العربي ومسرحية خيبتنا

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

شاهد.. عقبات تواجه قطر في استضافة كأس العالم المقبل

ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو

بوسي شلبي لـ صدى البلد: ليس من حقنا محاسبة الفنانين على حياتهم الخاصة

أوباميانج يمنح أرسنال صدارة قائمة خاصة في البريميرليج

سفير الأردن يكشف حقائق لأول مرة عن منح الفلسطينيين جزءا من سيناء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش
طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو
رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو
رجل إسعاف بشمال سيناء يروي تفاصيل إصابته على أيد إرهابيين
طباخ الملك فاروق: أكلت أنور السادات والقذافي جمبري وكابوريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟