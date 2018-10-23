محمد حمودة: مرتب المحامي الخريج يجب أن تبدأ بـ3 أو 4 آلاف جنيه شهريا

أكد الدكتور محمد حمودة المحامي، أن المحامين يحتاجون إلى الحماية الكافية من أجل تسهيل قيامهم بعملهم، خصوصا بعد تعرضهم للكثير من الانتهاكات.



وأضاف حمودة في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " 90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية " المحور " ، أن مهنة المحاماة تواجدات من أجل الدفاع الحقيقي عن حقوق المواطنين داخل الدولة .



وطالب بأن تكون مرتبات المحامين من الخريجين بداية من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه شهريا، مشيدا بمحامين الأقاليم الذين يقومون بأعمالهم على أكمل وجه،، معقبا: "أقسم بالله أشطر من محامين مشهورين ومش عارفين حاجة في القانون".