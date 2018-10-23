البيت الأبيض: 10 مشتبهين بالإرهاب يحاولون التسلل عبر الحدود الأمريكية يوميا

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه أدلة تثبت أن أشخاصا من أصول شرق أوسطية، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، موجودون ضمن قافلة مهاجرين قادمة من دول أمريكا الوسطى، باتجاه الولايات المتحدة.



ونقل راديو "سوا" الأمريكي، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قولها: إن "10 إرهابيين مشتبه بهم أو معروفين يحاولون التسلل عبر الحدود الأمريكية كل يوم".



وكان الرئيس دونالد ترامب قال في وقت سابق إن "أفرادا من الشرق الأوسط وعناصر في عصابات" موجودون ضمن قافلة المهاجرين القادمين من الهندوراس.



وتضم القافلة نحو 7 آلاف شخص، وهى موجودة الآن في المكسيك، ويحاولون الوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة.