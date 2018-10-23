الموساد: مصنع إيراني في العراق لإنتاج صواريخ بالستية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن جهاز الموساد الإسرائيلي أكد أن العراق أصبحت على خط المواجهات بين إسرائيل وإيران، وكشف أن إيران تقيم مصانع لإنتاج صواريخ بالستية وتحديثها في العراق وليس فقط في سوريا ولبنان فقط.



وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إيران سلمت قوات شيعية في العراق صواريخ، وساعدت في إقامة مصانع لإنتاج الصواريخ في داخل العراق.



وأضاف التقرير أن هذه الجهود الإيرانية تنضاف إلى جهودها المتواصلة في التمركز في سوريا، ومحاولاتها الدؤوبة لإقامة مصانع للصواريخ في لبنان.



وكشفت تقارير دولية أن إيران نقلت أجهزة توجيه "GPS" للعراق لتركيبها على الرؤوس الصاروخية من أجل رفع مستوى دقة الإصابة وقام الحرس الثوري الإيراني بنقل، صواريخ بالستية إلى قوات "الحشد الشعبي"، وهي ذات مدى يكفي لاستهداف إسرائيل.