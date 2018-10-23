فضيحة نصب في كينيا تجدد الجدل حول العمالة في قطر

ألقت الشرطة في كينيا، أمس، الاثنين، القبض على شخص بتهمة التورط في فضيحة تتعلق بالاحتيال على المواطنين بزعم توافر وظائف في قطر.



وذكرت صحيفة "كابيتال نيوز" الكينية، أن مديرية التحقيقات الجنائية، كشفت عن قيام مشتبه به في الاحتيال على الناس بتقديم وعود أنه يمكنه أن يضمن لهم فرص عمل في قطر، وأضافت أن المشتبه به سيواجه تهمًا مختلفة منها الحصول على أموال من خلال ادعاءات كاذبة.



يذكر أن قطر تواجه انتقادات بارتكاب انتهاكات ضد العمال، حيث تحظر قوانينها عليهم العيش في أجزاء معينة من البلاد، خاصة الدوحة، كما أنهم يمنعون من دخول مراكز التسوق والحدائق والأماكن العامة، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، بزعم الخوف من اختلاط "العزاب" مع النساء، وكذلك يقبع العمال المهاجرون في معسكرات بائسة للمناطق الصناعية المجاورة للدوحة، إذ سرعان ما تتحول الشوارع النظيفة التي تضيئها الأنوار إلى شوارع مليئة بالحفر، وتتراكم على جانبها المركبات المهجورة المغطاة بالغبار.