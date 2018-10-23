جاريث بيل وبنزيما يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلزن التشيكي

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، اليوم "الثلاثاء"، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، والمقربة من نادي ريال مدريد التشكيل المتوقع للملكي في مواجهة بلزن التشيكي حيث جاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: نافاس



خط الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس - أودريوزولا



خط الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس - إيسكو



خط الهجوم: بيل - بنزيما