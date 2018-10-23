وزير التعليم العالي: إنشاء صندوق دعم الابتكار يهدف للاستثمار في العقول المصرية

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن موافقة مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، بصفة مبدئية على قانون إنشاء صندوق دعم الابتكار والموهوبين.





وأكد عبد الغفار، في بيان للوزارة، أن قانون إنشاء صندوق دعم الابتكار والموهوبين يأتى دعما للباحثين والمبتكرين والبحث العلمى واستثمار العقول المصرية، واستكمالا لجهود الوزارة لخلق مناخ تشريعى ملائم لدعم البحث العلمى والنهوض به ليساهم فى تحقيق الدور المطلوب منه فى خدمة النمو فى مختلف مجالات التنمية بالدولة وخاصة النهوض بالصناعة.





وأشاد الوزير، بدعم البرلمان الدائم للتعليم، وتطبيق الالتزام الدستورى بدعم البحث العلمى وتشجيع مؤسساته.





كان وزير التعليم العالي، أوضح خلال جلسة البرلمان لمناقشة مشروع القانون، أن الصندوق يعتبر ذا طبيعة خاصة، ولا يعتمد فى إنشائه على ميزانية الدولة، مؤكدا على توفير الدعم للصندوق عن طريق جهود المجتمع المدنى والتبرعات والهبات.



