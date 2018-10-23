رد نارى من مى حلمى بعد أزمتها الصحية وإلغاء حفل زفافها على محمد رشاد

أكدت الإذاعية مى حلمى بصحة جيدة، ونفت تعرضها لجلطة، مؤكدة أن ما حدث لها مجرد ضغط نفسي وانسداد في الشعب الهوائية.



وكتبت مي عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك": «شكرًا لكل الناس اللي بتحبنا والزملاء اللي اتطمنت عليا.. قبل أي كلام أنا مجاليش جلطة والحمد لله مجرد ضغط نفسي وانسداد في الشعب الهوائية بقالي كام يوم وده وارد أكيد بسبب اللي حصل وده وارد بين أي طرفين وحياتنا الخاصة تخصنا لوحدنا واحنا قادرين نحلها بكافة الطرق لأنها حياتنا احنا.. وكشخصيات عامة محدش له يدخل ويتكلم ويقول ضريبة الشهرة لا حياتنا الخاصة مش للشهرة».



وأضافت: «مش هطلب منكم غير الكلمة الطيبة ويا ريت نتعلم من الأمثال اللي ليها حكمة العروسة للعريس والجري للمتاعيس وفي الآخر كل اللي داخل خارج.. البصلة وقشرتها عمركوا شوفتوا بصلة من غير قشر؟.. مش هينبكم غير اللي قال كلمة وحشة هتقعد له وهيبقالنا الحلو كله».



يذكر أنه تم إلغاء حفل زفاف الفنان محمد رشاد، على خطيبته الإذاعية مى حلمى، يوم السبت الماضى، قبل ساعات قليلة من إقامته داخل أحد الفنادق بالقاهرة، إثر خلاف حاد نشب بينهما.