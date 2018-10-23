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رياضة

كارتيرون لـ لاعبي الأهلي: دافعوا عن اسم ناديكم واستعيدوا اللقب القاري

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب من لاعبيه الهدوء والحذر في الربع ساعة الأولي من مواجهة وفاق سطيف التي ستبدأ الليلة في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقالت المصادر إن كارتيرون طالب لاعبيه بالدفاع عن أسم ناديهم واستعادة اللقب القاري الغائب عن دولاب بطولاته منذ 2013.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب 8 مايو استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق اللقاء الذي سيبدأ في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لهذه المباراة والذي جاء كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – إسلام محارب

خط الهجوم : وليد سليمان – وليد أزارو.
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