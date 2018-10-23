مرتجي: مبروك لنادي القرن الأفريقي التأهل للنهائي

أبدى المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سعادته بتأهل الفريق الأول للكرة للنهائي الأفريقي مساء اليوم رغم الخسارة من وفاق سطيف 1-2 مساء اليوم.



وقال مرتجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «الحمد لله ..التالته تابته يا شهر الانتصارات.. مبروك لشعب نادي القرن الأفريقي الصعود للنهائي».



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي وفاق سطيف الجزائري 3-2 بمجموعة المباراتين.