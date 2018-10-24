حبس عاطل لاتهامه بتزوير رخص القيادة والشهادات الجامعية بالبساتين

أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بتزوير رخص القيادة والشهادات الجامعية ومستندات حكومية.





كانت معلومات وردت لضباط مباحث مرور البساتين، تفيد قيام عاطل، بتزوير رخص القيادة للمترددين على مرور البساتين، مقابل مبالغ مالية.





وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه داخل مرور البساتين وتبين أنه يدعى "عمرو.ا" 38 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على رخصتى قيادة مزورة.



