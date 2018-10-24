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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بتزوير رخص القيادة والشهادات الجامعية بالبساتين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
اسلام مقلد
أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بتزوير رخص القيادة والشهادات الجامعية ومستندات حكومية.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مرور البساتين، تفيد قيام عاطل، بتزوير رخص القيادة للمترددين على مرور البساتين، مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه داخل مرور البساتين وتبين أنه يدعى "عمرو.ا" 38 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على رخصتى قيادة مزورة.

وبمواجهته اعترف بتزوير الرخص داخل منزله بدائرة القسم ، وبإرشاده وتفتيش المنزل عثر بداخله على ماكينة طباعة وأدوات تصوير وشهادات جامعية مزورة، وماكينة تقطيع كارنيهات.
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