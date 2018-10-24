الأهلي يطلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق بالجزائر، إن فريقه يحتاج إلى مساندة الجماهير خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن النادي سيطلب حضور 50 ألف مشجع على الأقل، لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ووجه فاروق، الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريك كارتيرون والمدرب العام محمد يوسف؛ لتخطي عقبة فريق "وفاق سطيف" الجزائري في الدور نصف النهائي، قائلا: "هذا هو ما عودنا عليه فريق النادي الأهلي من جدية وتركيز وتحقيق للأهداف التي تسعد الجماهير".





وتابع "أشكر الجانب الجزائري على حسن الاستقبال والضيافة وتأمين البعثة بشكل محترم، كما أشكر الجماهير الجزائرية التي صفقت للاعبين عقب نهاية المباراة، وهذه العلاقات المحترمة والطيبة هي المطلوبة في ملاعبنا العربية".





وقال: "طوال المباراة كان جمهور وفاق سطيف يشجع فريقه ولاعبيه بطريقة حماسية ووسط أجواء كروية قوية، ولكن بمجرد انتهاء المباراة صفقوا للفائز"، مضيفا "عندنا أمل أن نحقق البطولة الأفريقية التاسعة لجماهيرنا لإسعادهم كما عودناهم".





وأشار نائب رئيس النادي الأهلي إلى أن الفترة المقبلة سيخوض الفريق مباريات في 4 بطولات هي البطولة الإفريقية والبطولة العربية إضافة إلى الدوري العام وكأس مصر، وهو ما يراه البعض ضغطا وعبئا على اللاعبين والجهاز الفني، لكن في حقيقة الأمر هناك تنسيق بين لجنة الكرة والجهاز الفني للنادي ولاعبي النادي الأهلي معروفين بتحملهم للمسؤولية وقادرون على إسعاد جماهيرهم.





وقال العامري فاروق "الجماهير تطالب بحصد البطولات الأربعة وهو ما نسعى إليه لأن النادي الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول في أي بطولة يشارك فيها، نسأل الله التوفيق في الفترة المقبلة".





وأضاف أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أجرى اتصالا بالبعثة لتهنئتها بالتأهل للنهائي الأفريقي، وقال "طالبنا الوزير بدعمه في إتاحة الفرصة للجماهير بالوقوف خلف فريقها ولاعبيها في النهائي الأفريقي".





وقال إن وزير الشباب والرياضة وعد بالتنسيق لحضور الجماهير بشكل كبير في النهائي، والحقيقة أن النادي الأهلي يحتاج جمهوره في هذه المباراة بشدة، ونطلب دخول 50 ألف مشاهد على الأقل لمباراة النهائي، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة والفوز بها قد يحسم البطولة بشكل كبير".





وأشار إلى أنه خلال المباراة، أمس، ظهر عدم التركيز على اللاعبين لبعض الوقت إضافة إلى أن بعض اللاعبين عادوا من الإصابة قبل المباراة بوقت قليل، إضافة إلى أن اللاعبين غير معتادين على ملاعب النجيل الصناعي، إضافة لبرودة الطقس في الجزائر.



