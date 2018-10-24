ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الأهلي يطلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق بالجزائر، إن فريقه يحتاج إلى مساندة الجماهير خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن النادي سيطلب حضور 50 ألف مشجع على الأقل، لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووجه فاروق، الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريك كارتيرون والمدرب العام محمد يوسف؛ لتخطي عقبة فريق "وفاق سطيف" الجزائري في الدور نصف النهائي، قائلا: "هذا هو ما عودنا عليه فريق النادي الأهلي من جدية وتركيز وتحقيق للأهداف التي تسعد الجماهير".

وتابع "أشكر الجانب الجزائري على حسن الاستقبال والضيافة وتأمين البعثة بشكل محترم، كما أشكر الجماهير الجزائرية التي صفقت للاعبين عقب نهاية المباراة، وهذه العلاقات المحترمة والطيبة هي المطلوبة في ملاعبنا العربية".

وقال: "طوال المباراة كان جمهور وفاق سطيف يشجع فريقه ولاعبيه بطريقة حماسية ووسط أجواء كروية قوية، ولكن بمجرد انتهاء المباراة صفقوا للفائز"، مضيفا "عندنا أمل أن نحقق البطولة الأفريقية التاسعة لجماهيرنا لإسعادهم كما عودناهم".

وأشار نائب رئيس النادي الأهلي إلى أن الفترة المقبلة سيخوض الفريق مباريات في 4 بطولات هي البطولة الإفريقية والبطولة العربية إضافة إلى الدوري العام وكأس مصر، وهو ما يراه البعض ضغطا وعبئا على اللاعبين والجهاز الفني، لكن في حقيقة الأمر هناك تنسيق بين لجنة الكرة والجهاز الفني للنادي ولاعبي النادي الأهلي معروفين بتحملهم للمسؤولية وقادرون على إسعاد جماهيرهم.

وقال العامري فاروق "الجماهير تطالب بحصد البطولات الأربعة وهو ما نسعى إليه لأن النادي الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول في أي بطولة يشارك فيها، نسأل الله التوفيق في الفترة المقبلة".

وأضاف أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أجرى اتصالا بالبعثة لتهنئتها بالتأهل للنهائي الأفريقي، وقال "طالبنا الوزير بدعمه في إتاحة الفرصة للجماهير بالوقوف خلف فريقها ولاعبيها في النهائي الأفريقي".

وقال إن وزير الشباب والرياضة وعد بالتنسيق لحضور الجماهير بشكل كبير في النهائي، والحقيقة أن النادي الأهلي يحتاج جمهوره في هذه المباراة بشدة، ونطلب دخول 50 ألف مشاهد على الأقل لمباراة النهائي، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة والفوز بها قد يحسم البطولة بشكل كبير".

وأشار إلى أنه خلال المباراة، أمس، ظهر عدم التركيز على اللاعبين لبعض الوقت إضافة إلى أن بعض اللاعبين عادوا من الإصابة قبل المباراة بوقت قليل، إضافة إلى أن اللاعبين غير معتادين على ملاعب النجيل الصناعي، إضافة لبرودة الطقس في الجزائر.

ووجه الشكر للسفارة المصرية بالجزائر بقيادة السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، الذي كان على اتصال دائم بالبعثة إضافة لملازمة عدد من أعضاء السفارة للبعثة لتسهيل أي عقبات.
loading...

ترشيحاتنا

الجيش اليمني ينتزع أكثر من 1200 لغم في محور محافظة صعدة

استاد القاهرة: استضافة مباراة الأهلي والترجي مستحيلة

رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ الأهلي على تأهله لنهائي أفريقيا

مورينيو بعد الخسارة: بونوتشي وكيليني بإمكانهما تدريس فنون الدفاع في هارفارد

مدرب ولاعبو الإنتاج الحربي يشتبكون مع حكم مباراة الزمالك.. فيديو

عقب إفراج مصر عنها.. ماريسا تتعرى داخل مسجد في إسطنبول التركية

مي حلمي تطالب جمهورها بالدعاء

الأهلي يخطط لتكرار إنجاز الصدمة والرعب عام 2012 أمام الترجي

الشربيني: تراجع سعر البطاطس إلى 7 جنيهات ونصف بداية من الغد

كما توقع صدى البلد: اعتذار المخرج الفرنسي كلود ليلوش عن تكريمه بمهرجان القاهرة

جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

السفير المصري في موسكو يكشف موعد عودة الرحلات بين مصر وروسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟