طيران النواب ترحب بقرار وزيرة السياحة فتح باب العمرة مبكرا

رحب النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بقرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالبدء في فتح موسم العمرة مبكرا مع الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة التي وضعتها اللجنة واعتمدتها الوزيرة الموسم الماضي.



وقال " صدقى " فى بيان له ان قرار الوزيرة يتماشى مع تقرير اللجنة العليا للحج عن موسم العمرة الماضي وتوصياتها للموسم الجديد والتي كان من أهمها فتح العمرة علي مدار العام مع الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20٪ منها خلال شهر رمضان.



وأشار الى أن قرار الوزيرة يتمشى ايضا مع رؤية اعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للحد من المشكلات والازمات فى مواسم العمرة الماضية.



وطالب النائب عمرو صدقى من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الإعلان عن التوقيتات الزمنية الخاصة بفتح العمرة والبدء فى توثيق العقود وتحديد آليات وضوابط ومواعيد التوثيق وآليات توزيع الفرص للشركات المصرح لها بالعمرة وفقا للأعداد المحددة والمعلن عنها.



يذكر ان اللجنة العليا للحج أوصت في تقريرها الذي رفعته لوزيرة السياحة بفتح باب العمرة مبكرا لمنع الزحام والتكدس الذى شهده الموسم الماضي، بسبب ضيق الفترة التى كانت مخصصة للعمرة، كما أنه يساهم في تخفيض أسعار برامج العمرة للمواطنين لتتناسب مع جميع المستويات.