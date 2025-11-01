قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
رامي إمام يرد على أزمات شمس الزناتي ويكشف تحضيرات البحث عن فضيحة
"بي بي سي" تكشف مفارقة بين هرم خوفو والمتحف المصري الكبير
راجي الإتربي: مشاركة يابانية غير مسبوقة في افتتاح المتحف المصري الكبير
استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد
أحمد تركي: الإسلام لا يعادي العلم ولا الحضارة.. والحملة ضد الآثار تشويه للوعي
أسوشيتد برس عن افتتاح المتحف الكبير: الرئيس السيسي يقود نهضة مصر
كمال الدالي: المتحف الكبير يعكس قوة الدولة وقدرتها على صون التاريخ وصناعة المستقبل
أخبار البلد

رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني: افتتاح المتحف الكبير تتويج لمسيرة بناء تجسد عظمة مصر

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

أعرب فيصل خليفة صواب، رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، عن سعادته البالغة بمشاركته في الحدث العالمي الخاص بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكداً أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر ليس لمصر فحسب، بل لكل العرب.

وفي تصريحات خاصة لـراديو النيل، قال صواب "أنا سعيد بمشاركتي في هذا اليوم المميز إلى جانب قادة العالم وممثلين عن أصحاب السمو والمعالي من دول مجلس التعاون الخليجي.. ويعد افتتاح المتحف المصري الكبير تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل والإرادة للشعب المصري".

وأضاف: "هذا المتحف العظيم هو تجسيد لرؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء جمهورية جديدة، تعلي من قيمة الإنسان وتعيد لمصر مكانتها المستحقة بين أمم العالم".

وأشار رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني إلى أن هذا الصرح لم يُشيد بالحجارة فقط، بل بسواعد المصريين وعقولهم وإيمانهم العميق بأن التاريخ هو أعظم ما يملكون، قائلاً: "على أرض الأهرامات يقف المصريون اليوم ليقولوا للعالم: نحن نحمل الماضي المجيد في قلوبنا، ونبني المستقبل بأيدينا".

وأكد أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع وطني، بل رسالة حضارية باسم الأمة العربية جمعاء إلى العالم، مشدداً على أن مصر ستبقى دائماً منارة للثقافة والتاريخ والإنسانية.

واختتم صواب كلمته قائلاً: "حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى".

