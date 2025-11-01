كأس السوبر المصري 2025.. الجوائز المالية للبطولة وعقوبات الانسحاب منها

تستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر المصري 2025، والمقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت الوجهة المفضلة لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير.

وتعتبر هذه المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يحتضن ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

الفرق المشاركة في البطولة

تأهلت أربعة فرق لخوض البطولة هذا العام، حيث يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك بصفته بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة المصرية، بينما يشارك بيراميدز ببطاقة الكارت الذهبي.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025

تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الخميس 6 نوفمبر – نصف النهائي:

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساءً

الزمالك × بيراميدز – الساعة 7:30 مساءً

الأحد 9 نوفمبر – اليوم الحاسم:

مباراة تحديد المركز الثالث – الساعة 2:45 عصرًا

المباراة النهائية – الساعة 5:30 مساءً

الأهلي.. حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي

يدخل النادي الأهلي البطولة بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري، والتي أُقيمت أيضًا في الإمارات، حيث تمكن من التتويج بالبطولة بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح.

ويعتبر النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، يليه نادي الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

العقوبات المقررة على الانسحاب من البطولة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن اللائحة المنظمة للبطولة والعقوبات الموقعة في حال الانسحاب، وجاءت على النحو التالي:

الاعتذار عن عدم المشاركة قبل إعلان المواعيد الرسمية:

غرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري

حرمان من المشاركة في البطولة لمدة عام واحد.

الانسحاب بعد إعلان المواعيد الرسمية:

غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه

حرمان من المشاركة في البطولة لمدة عامين.

الجوائز المالية للبطولة

خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية كبيرة لتحفيز الفرق المشاركة، حيث يحصل: