قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذاعة جيش الاحتلال: الرفات التي سلمتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي محتجز
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مائل للحرارة.. تعرف على طقس اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

مائل للحرارة.. تعرف على طقس اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
مائل للحرارة.. تعرف على طقس اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
ولاء خنيزي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 1 نوفمبر طقسًا خريفيًا مستقرًا على معظم أنحاء البلاد، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح، ومائلة للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما تظل المنطقة الجنوبية وسيناء أكثر حرارة، على أن تعتدل درجات الحرارة ليلًا وتميل إلى البرودة في آخره.

شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

وأشارت الهيئة إلى ظهور شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق اعتبارًا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة في بعض المناطق مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة

ومن المتوقع أن تكون فرص سقوط الأمطار ضعيفة للغاية، مع احتمال طفيف لهطول أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى بشكل متفرق.

درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

القاهرة الكبرى

  • القاهرة: الصغرى 20 – العظمى 29
  • العاصمة الإدارية: 19 – 30
  • 6 أكتوبر: 19 – 30
  • بنها: 20 – 29

الوجه البحري والدلتا

  • دمنهور: 20 – 29
  • وادي النطرون: 19 – 28
  • كفر الشيخ: 18 – 28
  • المنصورة: 19 – 29
  • الزقازيق: 19 – 29
  • شبين الكوم: 18 – 28
  • طنطا: 18 – 27

مدن السواحل الشمالية

  • دمياط: 22 – 26
  • بورسعيد: 23 – 27
  • الإسكندرية: 19 – 27
  • العلمين: 18 – 26
  • مطروح: 18 – 25
  • السلوم: 17 – 25
  • سيوة: 15 – 26

مدن القناة وشمال سيناء

  • الإسماعيلية: 19 – 30
  • السويس: 20 – 30
  • العريش: 18 – 29
  • رفح: 17 – 29

جنوب سيناء

  • رأس سدر: 22 – 30
  • نخل: 13 – 29
  • سانت كاترين: 11 – 25
  • الطور: 20 – 29
  • طابا: 19 – 30
  • شرم الشيخ: 24 – 32

مدن البحر الأحمر

  • الغردقة: 22 – 31
  • مرسى علم: 23 – 32
  • شلاتين: 23 – 33
  • حلايب: 24 – 30
  • أبو رماد: 22 – 32
  • رأس حدربة: 23 – 31

شمال الصعيد

  • الفيوم: 18 – 30
  • بني سويف: 19 – 30
  • المنيا: 18 – 30

جنوب الصعيد

  • أسيوط: 17 – 31
  • سوهاج: 18 – 33
  • قنا: 19 – 35
  • الأقصر: 19 – 36
  • أسوان: 21 – 37
  • الوادي الجديد: 19 – 34
  • أبو سمبل: 21 – 37
طقس طقس اليوم مائل للحرارة الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أمسية ثقافية للآباء كهنة شبرا الخيمة بحضور أسقف الإيبارشية

القمص إيليا نعيم

البابا تواضروس يقدم التعزية في وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته

آباء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في استقبال رئيس الأساقفة إدجار بينيا بارا

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد