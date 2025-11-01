مائل للحرارة.. تعرف على طقس اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 1 نوفمبر طقسًا خريفيًا مستقرًا على معظم أنحاء البلاد، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح، ومائلة للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما تظل المنطقة الجنوبية وسيناء أكثر حرارة، على أن تعتدل درجات الحرارة ليلًا وتميل إلى البرودة في آخره.

شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

وأشارت الهيئة إلى ظهور شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق اعتبارًا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة في بعض المناطق مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة

ومن المتوقع أن تكون فرص سقوط الأمطار ضعيفة للغاية، مع احتمال طفيف لهطول أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى بشكل متفرق.

درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 20 – العظمى 29

العاصمة الإدارية: 19 – 30

6 أكتوبر: 19 – 30

بنها: 20 – 29

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 20 – 29

وادي النطرون: 19 – 28

كفر الشيخ: 18 – 28

المنصورة: 19 – 29

الزقازيق: 19 – 29

شبين الكوم: 18 – 28

طنطا: 18 – 27

مدن السواحل الشمالية

دمياط: 22 – 26

بورسعيد: 23 – 27

الإسكندرية: 19 – 27

العلمين: 18 – 26

مطروح: 18 – 25

السلوم: 17 – 25

سيوة: 15 – 26

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: 19 – 30

السويس: 20 – 30

العريش: 18 – 29

رفح: 17 – 29

جنوب سيناء

رأس سدر: 22 – 30

نخل: 13 – 29

سانت كاترين: 11 – 25

الطور: 20 – 29

طابا: 19 – 30

شرم الشيخ: 24 – 32

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 22 – 31

مرسى علم: 23 – 32

شلاتين: 23 – 33

حلايب: 24 – 30

أبو رماد: 22 – 32

رأس حدربة: 23 – 31

شمال الصعيد

الفيوم: 18 – 30

بني سويف: 19 – 30

المنيا: 18 – 30

جنوب الصعيد