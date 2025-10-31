قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
أصل الحكاية

الأسرع والأكثر رفاهية .. مواعيد قطارات تالجو بعد تطبيق التوقيت الشتوي

ولاء خنيزي

 تمتلك هيئة السكك الحديدية أسطولاً ضخمًا من القطارات يخدم ملايين الركاب يوميًا على مختلف الخطوط، ويتصدر هذا الأسطول قطار تالجو الإسباني الذي يُعد الأسرع والأكثر رفاهية ضمن قطارات الهيئة، لما يوفره من مستوى عالٍ من الراحة والهدوء طوال الرحلة، بفضل تصميمه الحديث وتجهيزاته المتطورة التي تضاهي قطارات أوروبا من حيث الفخامة والانسيابية، وسنستعرض خلال السطور التالية مواعيد قطارات التالجو وذلك بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

مواعيد قطارات تالجو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

أعلنت هيئة السكة الحديد عن جدول مواعيد تشغيل قطارات تالجو على خطوطها الرئيسية بعد تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025، وذلك على خطي القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – أسوان، مع تحديد محطات الوقوف لكل رحلة.

أولاً: مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة – الإسكندرية

القطار رقم 2025:

يقوم من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

القطار رقم 2023:

يتحرك من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027:

ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

ثانيًا: مواعيد قطارات تالجو من الإسكندرية إلى القاهرة

القطار رقم 2022:

يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا ويصل إلى القاهرة الساعة 9:30 صباحًا.

ملحوظة: يقوم القطار نفسه الساعة 9:00 صباحًا من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

القطار رقم 2024:

يغادر الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026:

ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

ثالثًا: مواعيد قطارات تالجو على خط القاهرة – أسوان

القطار رقم 2030:

يتحرك من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

القطار رقم 2031:

يغادر أسوان يوميًا الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

محطات وقوف قطار تالجو على خط الصعيد

يتوقف القطار خلال رحلتي الذهاب والعودة في المحطات التالية:

الجيزة – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – إدفو – كوم أمبو – أسوان.

قطار التالجو أعلى معاير السرعة والأمان 

يعتبر قطار تالجو نقلة نوعية في منظومة نقل السكك الحديد في مصر، إذ تم تصميمه ليحقق أعلى معايير السرعة والأمان والراحة، إلى جانب خدماته المتميزة مثل المقاعد الفاخرة وشاشات العرض والهدوء التام داخل العربات مما يجعله الخيار المفضل للمسافرين.

