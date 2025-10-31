مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 طقس خريفي متقلب بين البرودة والدفء، حيث يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويميل إلى الاعتدال في أول الليل والبرودة في آخره.

شبورة مائية على الطرق خلال الصباح

وأشارت الهيئة إلى احتمالية تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر خلال الفترة ما بين الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، محذرة من أنها قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق مما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

فرص أمطار خفيفة ورياح معتدلة

تتوقع الأرصاد أيضًا وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء خاصة في فترات الليل وفي أماكن الظل خلال النهار.

نشاط للرياح ابتداءً من السبت

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح بدءًا من السبت 1 نوفمبر 2025 وحتى الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

اما عن حالة البحرين، فالبحر المتوسط ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 متر إلى 1.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

بينما البحر الأحمر ستكون حالته معتدلة ، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على مختلف محافظات الجمهورية: