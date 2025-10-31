قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
دون علم مستشاريه.. ترامب يفاجئ العالم بإعلان استئناف التجارب النووية
نزوح أكثر من 30 ألف شخص من شمال كردفان
الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 طقس خريفي متقلب بين البرودة والدفء، حيث يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويميل إلى الاعتدال في أول الليل والبرودة في آخره.

شبورة مائية على الطرق خلال الصباح

وأشارت الهيئة إلى احتمالية تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر خلال الفترة ما بين الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، محذرة من أنها قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق مما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

فرص أمطار خفيفة ورياح معتدلة

تتوقع الأرصاد أيضًا وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء خاصة في فترات الليل وفي أماكن الظل خلال النهار.

نشاط للرياح ابتداءً من السبت

 أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح بدءًا من السبت 1 نوفمبر 2025 وحتى الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر 

اما عن حالة البحرين، فالبحر المتوسط ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 متر إلى 1.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

بينما البحر الأحمر ستكون حالته معتدلة ، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على مختلف محافظات الجمهورية:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة – الصغرى 20 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 27 درجة – الصغرى 19 درجة.
  • مطروح: العظمى 26 درجة – الصغرى 19 درجة.
  • سوهاج: العظمى 32 درجة – الصغرى 17 درجة.
  • قنا: العظمى 33 درجة – الصغرى 18 درجة.
  • أسوان: العظمى 35 درجة – الصغرى 21 درجة.
