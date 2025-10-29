قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
ضمن "العودة الطوعية".. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ29 لنقل السودانيين لوطنهم
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. حبس أوتاكا طليق هدير عبد الرازق 6 أشهر
بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. حبس سوزي الأردنية سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

6 من بدائل الحليب الغنية بالكالسيوم.. كنوز غذائية لدعم العظام

6 من بدائل الحليب الغنية بالكالسيوم.. كنوز غذائية لدعم العظام
6 من بدائل الحليب الغنية بالكالسيوم.. كنوز غذائية لدعم العظام
ولاء خنيزي

يرتبط الحليب في أذهان الكثيرين بأنه المصدر الأهم للكالسيوم، ولذلك تحرص الأمهات على تقديمه لأطفالهن يوميًا لدعم نمو العظام وتقوية الأسنان، لكن مع مرور الوقت، قد يشعر الأطفال بالملل من تكرار تناوله، فيبدأ النفور منه، فتبدأ الأمهات في البحث عن بدائل صحية تمنح صغارهن نفس الفائدة الغذائية والطاقة دون الحاجة إلى الاعتماد على الحليب فقط.

والحقيقة أن الطبيعة تزخر بالعديد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، بل إن بعضها يحتوي على نسب أعلى من تلك الموجودة في كوب واحد من الحليب، وتتنوّع هذه المصادر بين الخضروات والبقوليات والفواكه والأسماك ومنتجات الألبان.

وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الأطعمة وذلك وفقًا لما نشره موقع Verywell Health، والتي يمكن أن تكون بدائل مغذية ومحببة لجميع أفراد الأسرة.

الزبادي: مصدر غني بالكالسيوم والعناصر الحيوية

يعتبر الزبادي من أغنى مصادر الكالسيوم الطبيعية، إذ يحتوي كوب واحد من الزبادي العادي خالي الدسم على كمية من الكالسيوم تفوق ما يوجد في كوب الحليب.

أما الزبادي قليل الدسم فيحتوي على نحو 448 ملجم من الكالسيوم لكل كوب، بينما يحتوي الزبادي اليوناني خالي الدسم على كمية أقل تبلغ حوالي 250 ملجم فقط.

وإلى جانب الكالسيوم، يمتاز الزبادي بأنه غني بالمعادن والعناصر الغذائية المفيدة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة.

فول الصويا: بديل نباتي متكامل

يُعتبر فول الصويا من أهم المصادر النباتية الغنية بالكالسيوم، حيث يحتوي نصف كوب من الفول الأخضر على ما يقارب نصف الاحتياج اليومي للبالغين من الكالسيوم، أي أكثر مما يوفره كوب من الحليب.

وعند غليه، يزداد حجمه وتقل كثافته، مما يجعل كوبًا وربعًا من فول الصويا المطبوخ يعادل كمية الكالسيوم الموجودة في كوب الحليب.

إضافة إلى ذلك، يتميز فول الصويا بكونه غنيًا بالبروتين والألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

خضراوات السلق: قوة خضراء للعظام

الخضروات الورقية من أفضل مصادر الكالسيوم الطبيعية، ويأتي السلق على رأسها.

فالكوب الواحد من السلق المطبوخ يحتوي على نحو 324 ملجم من الكالسيوم، إلى جانب كميات كبيرة من فيتامينات B6 وC والحديد والمغنيسيوم، فضلًا عن ما يقارب 600٪ من الاحتياج اليومي لفيتامين K.

وتجعل هذه التركيبة السلق غذاءً مثاليًا لدعم صحة العظام والدم على حد سواء.

التين المجفف: حلوى غنية بالكالسيوم

يُعتبر التين المجفف من أغنى الفواكه بالكالسيوم، إذ يحتوي الكوب الواحد منه على نحو 241 ملجم من الكالسيوم، أي أكثر من معظم الفواكه الأخرى.

لكن يجدر تناوله باعتدال، إذ يحتوي الكوب الواحد على نحو 413 سعرًا حراريًا و71 جرامًا من السكر.

ويمكن إضافة كمية صغيرة من التين المجفف إلى السلطات أو الوجبات اليومية لزيادة محتوى الكالسيوم بطريقة طبيعية ولذيذة.

جبن الريكوتا: نكهة غنية بالعناصر المفيدة

جبنة الريكوتا من أكثر أنواع الجبن احتواءً على الكالسيوم، حيث يحتوي كوب واحد من الريكوتا الخالية جزئيًا من الدسم على نحو 669 ملجم من الكالسيوم، بينما يحتوي النوع كامل الدسم على حوالي 578 ملجم.

وتعتبر هذه الجبنة أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين، مما يجعلها خيارًا مغذيًا وشهيًا في الوقت نفسه.

السردين والسلمون المعلب: كنوز بحرية غنية بالكالسيوم

يحتوي السردين المعلب على كميات كبيرة من الكالسيوم بفضل العظام الصغيرة الصالحة للأكل التي يضمها، إذ توفر كل علبة بحجم 3.75 أونصة نحو 351 ملجم من الكالسيوم، بالإضافة إلى البروتين وأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب.

أما السلمون المعلب فيحتوي على حوالي 168 ملجم من الكالسيوم في الحصة الواحدة، وتزداد فائدته بفضل وجود العظام الطرية التي تُعد مصدرًا طبيعيًا ومهمًا للكالسيوم.

بدائل الحليب الحليب الكالسيوم العظام صحة العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يعلن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية واختصاصاتها

المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام

المؤتمر العالمي للإيمان والنظام يوجه "نداءً إلى جميع المسيحيين"

رياضة

عمر هشام: الشراكة مع اون سبورت والمتحدة للرياضة تعظم من فرص الترويج للسياحة المصرية عبر بوابة الجولف

بالصور

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد