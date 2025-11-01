قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفيرنا بطوكيو: اليابانيون يشعرون بفخر كبير لمشاركتهم في مشروع المتحف المصري الكبير
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
كمال الدالي: المتحف الكبير يعكس قوة الدولة وقدرتها على صون التاريخ وصناعة المستقبل

حسن رضوان

أشاد اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق، وأمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير تمهيدًا لافتتاحه، مؤكدًا أن هذا الصرح يمثل أحد أهم الإنجازات الحضارية في العصر الحديث، ويعكس مكانة مصر الفريدة كرمز للهوية الإنسانية ومهد الحضارات عبر التاريخ.

وأوضح الدالي- في بيان له اليوم- أن المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد مشروع أثري، بل هو منارة ثقافية عالمية تجمع بين عبق التاريخ المصري العريق وأحدث التقنيات العالمية في العرض والإدارة، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحياء روح الحضارة المصرية وتوظيفها في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الوعي والمعرفة والانفتاح الثقافي.

وأضاف أمين عام حزب الجبهة الوطنية بالجيزة أن المتحف المصري الكبير سيصبح وجهة عالمية للسياحة الثقافية والبحث العلمي، بما يضمه من أكثر من مائة ألف قطعة أثرية نادرة تُوثّق رحلة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ، مؤكدًا أن المشروع يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال جذب الاستثمارات في قطاعي السياحة والثقافة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية باتت تمتلك قدرة حقيقية على تنفيذ مشروعات كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، ما يعكس حجم التطور في منظومة الإدارة والتنفيذ خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن هذا الصرح العملاق يأتي امتدادًا لمشروعات قومية كبرى تُعيد لمصر وجهها الحضاري، مثل طريق الكباش بالأقصر والمتحف القومي للحضارة المصرية.

واختتم اللواء كمال الدالي تصريحه مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون لحظة فارقة في التاريخ الحديث لمصر، تعلن فيها الدولة عن قدرتها على الجمع بين جلال الماضي وعزيمة الحاضر

