"صباح البلد" يرصد افتتاح المتحف المصري بحضور الرئيس السيسي و79 وفداً رسمياً

يرصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بمشاركة 79 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفداً يرأسهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن افتتاح المتحف يمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، ويعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة والدور الثقافي والإنساني الذي تضطلع به مصر.

ويأتي هذا الافتتاح بعد سنوات من التحضيرات والتأجيلات، ليصبح المتحف المصري الكبير أحد أكبر المتاحف في العالم المخصصة لحضارة واحدة، ومعلماً جديداً يضاف إلى قائمة المزارات السياحية والثقافية في مصر.