رئيس جامعة بنها يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر صرح حضاري وثقافي في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة.



وقال "الجيزاوي" إن افتتاح المتحف المصري الكبير، ليس هذا الحدث مجرد افتتاح لمبنى أثري ضخم، بل هو تتويج لرحلة وعي واعتزاز وطني امتدت لسنوات من العمل المتواصل والتخطيط الدقيق، ليجسد إرادة مصر في إعادة تقديم حضارتها العريقة للعالم بروح معاصرة.



وأشار "رئيس الجامعة" الى أن المتحف المصرى يعد مشروعا وطنيا تتكامل فيه الهندسة المعمارية مع الروح الحضارية، وتلتقي فيه الحداثة بالتاريخ في لوحة بصرية وثقافية فريدة تُعيد تعريف معنى القوة الناعمة لمصر، وتؤكد أن الهوية المصرية قادرة دومًا على التجدد والعطاء.



كما أن الحضارة المصرية القديمة ليست تاريخًا مضى، بل روح متجددة تسكن وجدان المصريين عبر العصور. ففي كل حجر من الأهرامات، وكل نقش على جدار معبد، تتجسد قيم العمل والابتكار والانتماء للوطن.