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رياضة

الرجاء يتخطى أنيمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب بنهائي الكونفدرالية.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:26 م
لاعبي الرجاء البيضاوي
لاعبي الرجاء البيضاوي المغربي
محمد رشاد
جدد الرجاء البيضاوي المغربي تفوقه على إنيمبا النيجيري، بعدما هزمه بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب محمد الخامس، في إياب قبل نهائي البطولة الكونفدرالية.

وعبر الرجاء بهذا الفوز إلى المباراة النهائية، مستفيدًا كذلك من فوزه ذهابًا خارج أرضه بهدف دون رد، ليلتقي فيتا كلوب الكونغولي، بعد شهر تقريبًا على لقب المسابقة.

وسجّل زكرياء حدراف هدف الرجاء الأول في الدقيقة 45، ثم ضاعف أولادينتوي أسياكا مدافع إنيمبا النتيجة لصالح الفريق البيضاوي في الدقيقة 88 بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل عبد الرحمن بشير هدف حفظ ماء الوجه لإنيمبا في الدقيقة 89.
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