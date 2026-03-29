المشدد 10 سنوات لعاطلين خطفا سائقا بعد استدراجه بواسطة فتاة وسرقته بالإكراه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطلين إثنين، لاتهامهم بخطف شاب بعد استدراجه بواسطة فتاة، والتعدي عليه وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

قرار الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26520 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 478 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عمر ش س"، 45 سنة، بدون عمل، و"أحمد إ س"، 41 سنة، بدون عمل، مقيمان قرية البرادعة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 3 - 9 - 2025، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، خطفا وأخرين مجهولين المجني عليه عمرو محمد عمرو منتصر، بطريق التحايل.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه بواسطة مجهولة بحيلة انطلت عليه، وهي استقلالها معه الدراجة النارية بزعم توصيلها إلى إحدى الوجهات، وما أن أمن بصدق زعمها حتى استقلت معه دراجته النارية، وأنضم إليها المتهم الأول تزاعماً أنه والدها، متمكنين بتلك الوسيلة من إقصائه بمنأى عن ذويه وعن أعين الرقباء، تنفيذاً لما أضمروه في أنفسهم من جرم محل الاتهام التالي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا وأخرين مجهولين المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه عمرو محمد عمرو منتصر، وكان ذلك ليلا بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام حال كونهم أكثر من شخصين وحائزين لأسلحة بيضاء، بأنه وبعد أن استقل المتهم الأول والمجهولة معه وأثناء تبادلهم أطراف الحديث أستوقفهم المتهم الثاني شاهراً سلاح أبيض - تالي الوصف، وآخر مجهول برفقته، مجهزاً لقطعة قماش منضمين إلى المتهم الأول والمجهولة وما أن ظفروا به حتى قاموا بتوثيق يداه وتهديده بالسلاح الأبيض، متمكنين بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته وإحكام السيطرة عليه وسرقة مبلغاً مالياً من بين طابات ملابسه وتنحيته عن الدراجة النارية والفرار بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين، قطعة قماش) دون أن يوجد لحملهم أو إحرازهم مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.