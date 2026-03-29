وزير الأوقاف يستقبل مساعد وزير الخارجية لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، السفير وائل النجار - مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والخارجية في المجالات الثقافية والدعوية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الأنشطة والبرامج الثقافية الموجهة للشباب، والاستفادة من العلاقات الدولية لمصر في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الفكرية والثقافية.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل دعم ونشر الخطاب الديني المصري الرشيد، واستعراض ما يشهده ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من زخم وتفاعل واسع، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من مخرجات مؤتمر «المهن في الإسلام» و«وثيقة القاهرة للمهن» التي تمت ترجمتها إلى لغات الأمم المتحدة الست، بما يعزز انتشارها على المستوى الدولي.

وأكد وزير الأوقاف ، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وبناء وعي الشباب، وتعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير داخليًّا وخارجيًّا.