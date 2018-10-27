الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول .. 7 نوفمبر

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأربعاء 7 نوفمبر هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.



وأوضحت «الإفتاء» في بيان لها، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على الصفحة الرسمية للدار، لاستطلاع هلال شهر ربيع الأنور لعام 1440 هجرية، الذي سيتم بعد غروب شمس الأربعاء 7 نوفمبر، الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر 1440 هجرية الموافق 7 نوفمبر لعام 2018 م بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.



وتجدُر الإشارة إلى أن شهر ربيع الأول، هو الشهر الذي شهد مولد رسول الله محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- والذي كان في 12 ربيع الأول.

