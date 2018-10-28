الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الترجي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الاثنين عقب مواجهة الوصل الإماراتي اليوم في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال محمد يوسف المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي إن ضيق الوقت يدفع الجهاز الفني لمواصلة التدريبات غدًا الاثنين، عقب مواجهة الوصل الإماراتي.



وأشار إلى أن الفريق يبدأ غدا الاثنين استعداده لمواجهة بطل تونس مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.