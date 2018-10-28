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أخبار البلد

وصول الرئيس السيسى برلين للمشاركة فى مجموعة العشرين.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك تلبيةً لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي لألمانيا عقد جولة مباحثات ثنائية مع ميركل والرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، كما يلتقي رئيس البرلمان "البوندستاج" فولفجانج شويبله إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والسياحة الألمانية في مصر، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري، والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وصول الرئيس السيسى برلين للمشاركة فى مجموعة العشرين.. صور
وصول الرئيس السيسى برلين للمشاركة فى مجموعة العشرين.. صور
وصول الرئيس السيسى برلين للمشاركة فى مجموعة العشرين.. صور
وصول الرئيس السيسى برلين للمشاركة فى مجموعة العشرين.. صور
وصول الرئيس السيسى برلين للمشاركة فى مجموعة العشرين.. صور
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