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رياضة

أهلي 2002 يفوز على مصر للتأمين برباعية في بطولة منطقة القاهرة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي — مواليد ٢٠٠٢، على ضيفه مصر للتأمين، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف أبو جبل.

الدفاع: يوسف على فاروق – يوسف حشيش – محمود صابر – عبد الرحمن زيدان.

الوسط: جلال أحمد فارس – محمد خالد – محمد رضا – أحمد سيد غريب – أحمد عربي.

الهجوم: علي عمرو.

وفى الشوط الثاني، شارك علاء المالكي بدلًا من عبد الرحمن زيدان، وخالد كرمان بدلًا من محمد رضا، ومحمد هشام بدلًا من أحمد سيد غريب.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق على عمرو الذي تألق وسجل ٣ أهداف «هاتريك»، وأحمد غريب، الذي سجل هدفًا ليرفع رصيده إلى ١٩ هدفًا، وينهي البطولة في صدارة الهدافين.

بهذا الفوز، وصل رصيد الأهلي إلى ١٨ نقطة ليظل متربعًا على الصدارة، بالعلامة الكاملة، حيث احتسب له فوز اعتباري في الجولة الأولى على توشكي بنتيجة ٢-صفر، بعد انسحاب الأخير، ثم فاز على قتَّة ١٢-صفر، وعلى غرب غنيم ١٦-صفر، وعلى الشبان المسلمين ١٢-١، وعلى الساحل ١٣-صفر، وأخيرًا على مصر للتأمين ٤-صفر، مسجلا ٥٩ هدفًا، بينما استقبل هدفًا واحدًا فقط، كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالنادي الأهلي؛ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربًا عامًا، محمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، إسلام عبد الفتاح أخصائي العلاج الطبيعي، وناجح أبو زهرة، المدلك.
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