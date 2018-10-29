ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سر رفض الكاف الإعلان عن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:17 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
لا يزال الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " يفرض حالة كبيرة من السرية والكتمان على طاقم حكام لقاءي مباراة الأهلى والترجى التونسى المقرر إقامتهما 2 و9 نوفمبر المقبل فى مصر وتونس.

وعلم " صدى البلد " أن السر وراء إصرار الكاف على السرية الكاملة حول الطاقم التحكيمى للمباراتين يرجع إلى أن جميع الأطقم المرشحة لمباراة الذهاب موجودون فى القاهرة لخوض دورة مكثفة للتدريب على تقنية الـ VAR المقرر استخدامها فى النهائي الإفريقى وهو ما أدى إلى تريث الكاف على غير العادة فى السنوات الماضية فى الكشف عن طاقم الحكام.

وأعلن الكاف اختيار مجموعة من الحكام للمشاركة فى الدورة التدريبية من أجل التدريب على تقنية الفيديو "var" التى سيتم اللجوء وضمت قائمة الحكام كلا من: الزامبى جانى سيكازوى، والمصري جهاد جريشة، والجزائري مهدى عابد شريف، والإثيوبي باملاك تيسيما، والجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والجامبي بكاري جاساما.

وهو ما يشير إلى أن حكام النهائى لن يخرج عن هذه الأسماء كما حدد الكاف، باستثناء المصرى جهاد جريشة نتيجة تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية وبالتالي تم استبعاده.
loading...

ترشيحاتنا

مواجهة بين حبيب العادلي ودفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون.. فيديو

ضبط 3102 طن بطاطس بحوزة 3 تجار قبل بيعها بالسوق السوداء

نجمة آراب أيدول تهاجم طليق غنوة

احترس.. جلوس نهى عنه الرسول أثناء الصلاة

شاهد.. مراسم تأبين أسطورية لمالك ليستر سيتي بعد انفجار طائرته الخاصة

تعليق مؤثر من إسماعيل يوسف عقب تتويج يد الزمالك بلقب أفريقيا

بعد رحيل زوج خالته.. عمرو محمود ياسين: ربنا يكفينا ويكفيكم شر المرض

الإفتاء تكشف عن أمر واحد يفرج الكرب ويزيل الهم فورا

محافظ القاهرة: خفض أسعار السلع بسوق العبور بدءا من اليوم..فيديو

ننشر أول صور فضائية لسد ريب الإثيوبي

كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأهلى والترجى وطريقة الحصول عليها

شاهد.. أول فيديو من داخل الطائرة الإندونيسية المنكوبة لحظة سقوطها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولى يشيد بجودة التعليم وإقامة الطلاب بمدرسة المتفوقين في الزقازيق .. صور

انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالدقهلية.. وحملات مكثفة على الأسواق .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لـ جوليا روبرتس

بمشاركة 12 دولة.. جولة بحرية لسفينة السلام بقناة السويس..صور

وزير الشباب يطلق إشارة بدء ماراثون الاسماعيلية بالأعيرة النارية.. صور

فيديو

مدبولي: خطط سنوية لمواجهة نقص المحاصيل والسلع والحد من احتكارها.. فيديو
الزراعة: طرح المحصول الجديد للبطاطس في منتصف نوفمبر..فيديو
عالم أزهري: الشعب المصري مهووس بالحسد.. فيديو
شاهد..لحظة غرق حافلة ركاب بعد اصطدامها بسيارة على جسر بجنوب الصين
طارق شوقي: نظام التعليم الجديد قائم على تجارب عالمية لمزج التكنولوجيا بالمناهج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟