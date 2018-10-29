سر رفض الكاف الإعلان عن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجي

لا يزال الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " يفرض حالة كبيرة من السرية والكتمان على طاقم حكام لقاءي مباراة الأهلى والترجى التونسى المقرر إقامتهما 2 و9 نوفمبر المقبل فى مصر وتونس.



وعلم " صدى البلد " أن السر وراء إصرار الكاف على السرية الكاملة حول الطاقم التحكيمى للمباراتين يرجع إلى أن جميع الأطقم المرشحة لمباراة الذهاب موجودون فى القاهرة لخوض دورة مكثفة للتدريب على تقنية الـ VAR المقرر استخدامها فى النهائي الإفريقى وهو ما أدى إلى تريث الكاف على غير العادة فى السنوات الماضية فى الكشف عن طاقم الحكام.



وأعلن الكاف اختيار مجموعة من الحكام للمشاركة فى الدورة التدريبية من أجل التدريب على تقنية الفيديو "var" التى سيتم اللجوء وضمت قائمة الحكام كلا من: الزامبى جانى سيكازوى، والمصري جهاد جريشة، والجزائري مهدى عابد شريف، والإثيوبي باملاك تيسيما، والجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والجامبي بكاري جاساما.



وهو ما يشير إلى أن حكام النهائى لن يخرج عن هذه الأسماء كما حدد الكاف، باستثناء المصرى جهاد جريشة نتيجة تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية وبالتالي تم استبعاده.

