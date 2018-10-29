تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى للتضامن الاجتماعي بزفتى

وافق المجلس التنفيذى لمركز ومدينة زفتى، برئاسة اللواء محمد شوقى بدر رئيس المدينة، على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 200 متر، لإقامة مبنى لإدارة التضامن الاجتماعي، خلف محطة المحولات.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم، بحضور نواب رئيس المدينة المهندس طارق عبدالله ومحمد الأتربي، ومحمد الجيزاوي، ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز، ومديري إدارات العموم، ومديري الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى.





كما وافق المجلس على إطلاق اسم المرحوم رفعت جودة داغر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى، على الوحدة الصحية بكفر دمنهور القديم، بمسقط رأسه، نظرا لما قدمه من تضحيات لوطنه وتبرعه بنصف ثمن الوحدة.





وشدد رئيس المدينة على تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بكافة المصالح الحكومية، والمتابعة الدائمة لمنظومة النظافة وجمع القمامة، والتنسيق مع الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات، لرد الشيء لأصله في أعمال الحفر والردم وتسوية الطرق وتمهيدها لتكون جاهزة للرصف.



